Man rijdt met broek op zijn enkels door Tongeren: “Ik had daar zin in”

De politie Tongeren-Herstappe heeft zaterdagavond een bestuurder betrapt die met zijn broek en onderbroek op zijn enkels achter het stuur zat. Toen de politie hem vroeg waarom hij dat deed, antwoordde hij dat hij daar zin in had. De man kreeg een pv.

De politie voerde tussen zaterdag 18 uur en zondag 2 uur een controle uit in het kader van alcohol en drugs. Op de Viséweg, Neremstraat en de Luikersteenweg moesten in totaal 316 bestuurder blazen. 13 van hen bleken te veel te hebben gedronken. Eén chauffeur had zelfs 2,28 promille alcohol in zijn bloed en verloor zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen. Omdat hij een buitenlander was, moest hij ook direct een boete van 1.269 euro betalen.

Een beginnende bestuurder bleek onder invloed van cannabis en cocaïne. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. Een andere chauffeur kreeg een boete omdat hij geen rijbewijs had maar toch aan het rijden was. Ook de eigenaar van het voertuig kreeg een pv omdat hij dat toevertrouwde aan iemand zonder rijbewijs.

Er werd ook een man uit het verkeer gehaald die aan het rondrijden was terwijl zijn broek en onderbroek op zijn enkels hingen. Omdat hij in deze toestand zijn voertuig niet deftig kon besturen, kreeg hij een pv. De politie vroeg hem nog waarom hij zo rondreed, maar de man gaf enkel als antwoord dat hij daar gewoon zin in had. siol