Aantal vrijwillige brandweermannen fors gedaald: “We komen in de problemen als we nu niet ingrijpen”

Het aantal vrijwillige brandweermannen in ons land daalt. En nieuw volk vinden, blijkt allesbehalve evident. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken en wordt bevestigd door de verschillende brandweerfederaties. “Als we straks niet in de problemen willen komen, móét de overheid de job van vrijwilliger snel aantrekkelijker maken.”

In Vlaanderen waren in 2015 nog zo’n 8.450 vrijwillige brandweerlui actief. Uit cijfers die Vooruit-Kamerlid Bert Moyaers bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) opvroeg, blijkt dat aantal intussen gedaald tot 7.895, bijna 560 brandweerlui minder. Vooral Limburg, Oost- en West-Vlaanderen krijgen klappen, met tot 10 procent minder vrijwillige brandweermensen. Enkel Vlaams-Brabant wist – na een intensieve aanwervingscampagne – de cijfers op te krikken.

Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) bevestigt de neerwaartse tendens en wijt de daling aan een combinatie van vrijwilligers op leeftijd die het voor bekeken houden, en serieuze problemen in verschillende regio’s om nieuw bloed te vinden. “Onze conclusie? Er moet snel worden ingegrepen, willen we straks niet in de problemen komen”, zegt BVV-voorzitter Hans Clarysse, zelf vrijwillig brandweerman in het West-Vlaamse Wevelgem. “De aanwervingscampagne, de opleiding én de job moeten aantrekkelijker worden gemaakt, bijvoorbeeld door de opleiding – die kandidaten in hun vrije tijd volgen – zo tijdsefficiënt mogelijk te organiseren. Zijn alle lesuren én -onderdelen wel even noodzakelijk? Kunnen sommige theorielessen niet online worden gegeven, zodat mensen de verplaatsing naar de brandweerschool uitsparen, zodat ze werk, privé en hun opleiding beter kunnen combineren? Laten we daar nu werk van maken.”

Werkgevers

Hetzelfde geluid bij de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB), die vreest dat het aantal vrijwilligers intussen nog verder is gedaald. “De vergoeding is niet het grootste probleem, voor de meeste collega’s is dit een roeping. Maar de tijdgeest zit ons vooral niet meer mee”, zegt VVB-voorzitter Geert Ollevier. “Naast een gewone job nog als vrijwillige brandweerman of -vrouw actief zijn, is niet meer zo evident als enkele jaren geleden. Werkgevers staan er veel minder voor te springen dat een van hun mensen onverwacht wordt weggeroepen voor een brand.” Vandaar dat Ollevier voor overleg pleit tussen de overheid én de werkgeversfederaties. “Verdienen bedrijven die vrijwillige brandweerlui onder hun personeelsleden tellen bijvoorbeeld geen financieel steuntje in de rug?”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bevestigde in het parlement dat “in de meeste brandweerzones” het aantal vrijwilligers afneemt. Die vervangen door beroepsbrandweerlui zou onbetaalbaar zijn. Er wordt bij Binnenlandse Zaken daarom in werkgroepen volop aan een beter statuut voor de vrijwillige brandweerlui gewerkt, wat ervoor moet zorgen dat meer mensen geïnteresseerd geraken, en minder kandidaten snel weer afhaken.

Moyaers: “Naast het vinden van nieuwe mensen moeten we ook de huidige brandweerlui beter zien te houden. Veel vrijwilligers hebben al heel wat jaren op de teller, krijgen het soms moeilijk met de sportproeven die ze regelmatig moeten afleggen en haken dan af. Geef die ervaren mensen daarom de mogelijkheid zich toe te leggen op een aantal minder fysieke brandweertaken, waardoor we voor hen de sportproeven wat kunnen aanpassen.”