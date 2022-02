De Britse premier Boris Johnson is een slap figuur, zonder vrienden, die zich laat commanderen door zijn vrouw Carrie. Dat is het beeld dat ‘First Lady: Intrigue at the court of Carrie and Boris Johnson’ schetst, een nieuw verschenen boek. Lord Ashcroft, auteur, partijgenoot en miljardair, tackelt de eerste minister en z’n vrouw met beide voeten vooruit.