Vorig jaar 623 reptielen gered door Pairi Daiza: “Mensen beseffen vaak niet hoe groot en oud ze kunnen worden”

Vorig jaar werden 623 reptielen – schildpadden, slangen, hagedissen en krokodillen – opgevangen door de Pairi Daiza Foundation. Het gaat om 146 dieren meer dan in 2020. Ze werden door hun eigenaars in de steek gelaten of bijvoorbeeld door de douane in beslag genomen.

Meer dan de helft van de opgevangen dieren waren geelwang- of roodwangschildpadden. Die soort mag niet meer vrij verkocht worden in dierenwinkels in ons land. “Ze werden vaak gekocht als diertje voor de kinderen”, zegt Sven Watthy, woordvoerder van Pairi Daiza. “Maar ze worden best wel groot en kunnen tot veertig jaar oud worden. Wanneer mensen dat beseffen, dumpen ze hen vaak in vijvers waar ze overleven én kweken. Als ze gevangen worden, komen ze bij ons terecht.”

Bij de dieren die in 2021 werden gered, horen ook nog 181 schildpadden van andere soorten, 29 slangen, 29 hagedissen en zelfs 2 kaaimannen. Dat er een stijging is in vergelijking met 2020, ligt volgens Watthy wellicht aan het feit dat er opnieuw meer gereisd wordt. “In 2019 vingen we 723 reptielen op, in 2020 viel het reizen wat stil door corona. We vermoeden dat nu er meer mensen opnieuw naar het buitenland trekken, ze daar al eens een reptiel meenemen en dan ofwel tegen de lamp lopen in Zaventem of thuis vaststellen dat het houden ervan toch niet zo vanzelfsprekend is.” Het opvangen door de Pairi Daiza Foundation gebeurt al sinds 2003.(csn)