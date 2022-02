Zestien lichamen gevonden in Mexico

Op twee plaatsen in de Mexicaanse deelstaat Zacatecas zijn in totaal zestien lichamen gevonden. De regio geldt als een van de gevaarlijkste van Mexico, dat al jaren af te rekenen heeft met drugsgerelateerd geweld.

Volgens het parket van Zacatecas werden de lichamen quasi gelijktijdig gevonden. In Fresnillo werden tien lichamen aangetroffen, zowat honderd kilometer verder in Pánfilo Natera, net buiten deelstaathoofdstad Zacatecas, nog eens zes.

Volgens Mexicaanse media waren de tien lichamen in Fresnillo gewikkeld in dekens. Ze lagen op de straat. In Pánfilo Natera waren de lichamen opgehangen aan tralies.

Verschillende drugskartels en andere criminele groeperingen vechten al langer om de controle over delen van Mexico. Vaak zijn er connecties met corrupte politici en veiligheidstroepen. Vorig jaar was er volgens de officiële cijfers sprake van 94 moorden per dag, terwijl bijna 100.000 mensen vermist zijn. Bendes laten de lichamen vaak heel zichtbaar achter, of laten er een dreigboodschap bij. Begin januari werden nog zes lichamen aangetroffen in een auto die geparkeerd stond voor het regeringsgebouw in Zacatecas. Sinds toenmalig president Vincente Calderon in 2006 de oorlog tegen drugs met militaire kracht begon te bekampen, kent Mexico, een transitland voor drugs op weg naar de VS, een spiraal van geweld.