Britse seriemoordenaar geeft ook “hamermoorden” toe: vermeende dader zat 26 jaar lang onterecht in de cel

Levi Bellfield zit al een levenslange celstraf uit voor de moorden op schoolmeisje Millie Dowler en nog twee andere moorden. Recent heeft hij details vrijgegeven over de ‘hamermoorden’ die enkel de dader kon weten. De drugsverslaafde Michael Stone werd twee keer veroordeeld voor de moorden op de Russels, ook hij zit een levenslange celstraf uit.

Lin en Megan - toen zes jaar oud - werden in 1996 in Kent gedood. De vrouw kwam samen met haar kinderen en hond terug van een zwemgala. Daar viel Bellfield het gezin aan. Bellfield, een voormalig portier, schrijft in een statement: “Ik droeg felgele handschoenen en hield een hamer in m’n rechterhand. In mijn auto lag een schroevendraaier, een knipmes en een hamer. Mijn eerste bedoeling was gewoon om Lin aan te vallen, maar ik moest mijn plannen aanpassen omdat ik bang was dat ze zou terugvechten omdat de kinderen bij haar waren. Ik kwam dichter bij haar, hield haar rechterarm stevig vast. Ze vroeg me haar kinderen niets aan te doen, ze was kalm.”

“Had ze geschreeuwd, dan zou ik enkel haar aangevallen hebben en vertrokken zijn zonder de kinderen iets aan te doen. De situatie liep uit de hand: hoe meer ze toegaf, hoe meer zelfvertrouwen ik kreeg.” Uiteindelijk zou Bellfield de gezinsleden vastbinden en hen doodslaan met een hamer. Enkel dochter Josie - toen 9 - kon ontkomen. Ook de hond van het gezin werd vermoord.

Advocaat Paul Bacon probeert zijn cliënt Michael Stone al 15 jaar vrij te krijgen. “Het is een eerlijke en volledige bekentenis”, zegt Bacon bij Sky News. “Ik geloof wat hij zegt. Als de politie hem hierover ondervraagt, zal hij allicht bekennen. Als Bellfield beschuldigd wordt, zal ik de vrijlating van mijn cliënt vragen.”