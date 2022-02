Commedian Jimmy Carr onder vuur na grap over “voordeel van de holocaust”

De Britse komiek Jimmy Carr ligt onder vuur na een grap over de holocaust in zijn recentste show. De Netflix-special ‘His Dark Material’ is al te bekijken sinds Kerstmis, maar toen het fragment op sociale media begon rond te gaan, kwam de kritiek.

Jimmy Carr had zelf al aangekondigd in zijn special dat het wel eens een ‘carreer ending’ vertoning zou kunnen worden, omdat er wel wat stevige moppen in verteld werden. De show kwam rond Kerstmis online en op het eerste gezicht leek niemand echt te vallen over die grove grappen.

Alleen, toen een fragment over de holocaust online werd gepost, vielen héél wat mensen wél over wat er gezegd werd. Carr zei dat er over de holocaust niets gezegd wordt als het gaat over de zigeuners, “omdat niemand het wil hebben over de voordelen”.

De reacties op die uitspraak bleven niet uit. Minister van Cultuur Nadine Dorries noemde de grap weerzinwekkend en vond dat er geen plaats voor was op televisie. De Holocaust Memorial Day Trust meldde dat ze daar totaal verbaasd waren. “We zijn geschokt door de grap over vervolging van Roma en Sinti. Het is verschrikkelijk dat zijn grap getrakteerd werd op gelach.

Carr noch Netflex heeft al gereageerd op de heisa.