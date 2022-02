Nieuwe preses Duitse voetballiga sluit play-offs en wedstrijden in het buitenland niet uit

Donata Hopfen, de nieuwe baas van de Duitse voetballiga (DFL), sluit play-offs en wedstrijden om de titel in de Bundesliga in landen als Saoedi-Arabië niet uit.

“De competitie zou natuurlijk aantrekkelijker worden als er meer concurrentie aan de top zou zijn”, vertelde ze aan de krant Bild am Sonntag. Ze deed dit met het oog op de mogelijke tiende opeenvolgende titel van Bayern München.

“Als de play-offs ons helpen, dan zullen we erover praten. Maar we mogen ook niet vergeten dat Bayern de afgelopen jaren geweldige prestaties heeft geleverd”, voegde ze toe.

Hopfen, die begin dit jaar Christian Seifert opvolgde, sluit wedstrijden in het buitenland, zoals de Spaanse Super Cup in Saoedi-Arabië, niet uit.

“Elke maatregel die ons in de toekomst geld moet opleveren, moet bij ons passen. Ik denk niet dat we op dit moment in dit opzicht iets kunnen uitsluiten”, zei ze. Vorige week zei de DFL-baas dat de Bundesliga door de coronacrisis een totaalverlies van 1,3 miljard euro dreigt te lijden. Hopfen zou ook een salarisplafond voor profvoetballers willen invoeren. Volgens haar zou de sport zichzelf een dienst bewijzen als de lonen van de spelers gereguleerd zouden worden.

Ze hoopt ook op een akkoord tussen de grote competities in Europa. “We zijn dan wel concurrenten, maar op de cruciale punten hebben we gemeenschappelijke belangen.” Hopfen erkende echter dat topsterren het geld dat ze krijgen waard zijn omdat ze het zelf genereren. “Het is voor hen dat mensen naar het stadion gaan, shirts kopen of een abonnement op betaaltelevisie nemen.”