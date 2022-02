Antwerpse politie neemt auto van 19-jarige wegpiraat in beslag

De lokale politie van Antwerpen heeft zaterdag een wagen met Nederlands kenteken onderschept die gevaarlijk rijgedrag vertoonde. De bestuurder bleek een 19-jarige jongeman die drie passagiers bij zich had, onder wie een 15-jarige en een 10-jarige. De wagen werd in beslag genomen.

De politie werd zaterdag door verschillende bestuurders op de hoogte gebracht van het rijgedrag van de wagen met Nederlands kenteken. In Deurne kon de politie de auto onderscheppen. Er werd ook een analyse gedaan van camerabeelden en daaruit bleek onder meer dat de bestuurder onder meer aan bumperkleven had gedaan en Formule 1-gewijs zijn banden warm had gehouden door slangbewegingen te maken tijdens het rijden. De wagen had ook tal van snelheidsovertredingen begaan, zo bleek verder.

“De man achter het stuur bracht voortdurend zijn eigen veiligheid, die van de inzittenden en die van de alle andere weggebruikers in het gedrang”, zegt de politie.

“De bestuurder nam tijdens de controle een arrogante houding aan en gaf te schijn niet mee te willen werken. Wegens zijn onverantwoord rijgedrag, een eerdere waarschuwing en de verschillende inbreuken die door de politie zelf zijn vastgesteld, is het Nederlandse voertuig voor de duur van 14 dagen bestuurlijk in beslag genomen.”

De 19-jarige bestuurder, een Belg, moest ook zijn rijbewijs alvast voor 15 dagen inleveren.