Noa Lang pakt opnieuw rode kaart, Club Brugge eindigt met negen: “Blijkbaar heeft hij zijn reputatie tegen”

AA Gent kwam zondag winnen tegen Club Brugge, maar na afloop was er ook veel aandacht voor een opstootje in het slot van de match. Club Brugge pakte diep in de extra tijd immers nog twee rode kaarten: Eder Balanta kreeg zijn tweede geel karton na een fout, Noa Lang kreeg vervolgens rechtstreeks rood. “Hij zou het handje van de scheidsrechter aangeraakt hebben”, verklaarde Charles De Ketelaere na afloop.

LEES OOK. AA Gent heeft revanche beet: Buffalo’s verslaan Club Brugge dankzij uitblinker Tarik Tissoudali, Union loopt tot 12 punten uit

De poppen gingen aan het dansen nadat Eder Balanta een fout maakte op Yonas Malede en daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg. Op de televisiebeelden leek het vervolgens alsof Noa Lang iets zei tegen scheidsrechter Nicolas Laforge, die daarop het Nederlandse woelwater meteen de rode kaart toonde. Club eindigde de partij zo met negen man. Volgens Charles De Ketelaere zou Lang echter niks gezegd hebben.

“De uitleg was dat Noa het handje van de scheidsrechter aangeraakt zou hebben”, aldus de Club Brugge-speler. “Noa heeft niks gezegd. Het is heel jammer dat hij daarvoor uitgesloten wordt. Of dat zijn reputatie is die meespeelt? Blijkbaar wel. Ik vind het echt een foute beslissing.” Voor Lang is het overigens al zijn tweede rode kaart in iets meer dan een maand tijd, want eind december liep hij in de stadsderby tegen Cercle Brugge ook al tegen de lamp.

LEES OOK.Gefrustreerde Noa Lang krijgt na affluiten nog rode kaart en trekt Cercle-logo van de muur

“Wat er misliep? In de eerste helft deden we het oké, buiten die tegengoal. Maar we kregen de match ook niet onder controle”, legt CDK uit over de match. “In de tweede helft duwden we door, maar we creëerden nog steeds te weinig kansen. Als het dan ook 0-2 wordt, weet je dat het moeilijk wordt. Zeker als ze ook achteruit kruipen. We komen nog terug en we probeerden wel, maar ja ...”

De Ketelaere scoorde in de tweede helft wel nog en was eerder ook dichtbij een goal. “Ik dacht dat die kopbal binnenging, hij vertrok goed. Dat was een heel mooie redding van Davy Roef. Bij mijn goal ging ik vol voor de bal, ik raak hem en hij ging binnen. Maar het levert niets op. Ik denk dat we vooral te veel probeerden doorduwen en dat we daardoor minder in de juiste positie stonden. Daardoor kwam AA Gent er makkelijker door.”