Nu al elf doden in drie dagen tijd bij lawines in Alpen

Bij lawines op verschillende plaatsen in de Alpen zijn sinds vrijdag zeker elf mensen om het leven gekomen. Dat melden onder meer de reddingsdiensten in Oostenrijk, waar negen skiërs het leven lieten toen ze bedolven raakten.

In Oostenrijk vielen er negen doden te betreuren, van wie acht in de deelstaat Tirol. Daar werden zowat honderd lawines geteld, nooit waren het er zoveel op zo’n korte tijd. Zeventig keer rukten reddingswerkers uit.

De lawine met de zwaarste menselijke tol was er vrijdag in het skigebied Ischgl/Samnaun, aan de grens met Zwitserland. Vijf wintersporters uit Zweden werden buiten piste door een lawine verrast. Eén persoon raakte slechts gedeeltelijk bedolven en kon met zijn gsm een vriend in het thuisland alarmeren. Die kon een reddingsoperatie laten opstarten. De beller was de enige die de lawine overleefde. Vier van zijn vrienden en de Oostenrijkse berggids kwamen om.

In het skioord Wildschönau werden de lichamen gevonden van een Oostenrijks echtpaar, van 60 en 61 jaar oud.

Zaterdag verongelukte een 58-jarige Oostenrijker in Schmirn, zowat 40 kilometer ten zuidoosten va Innsbruck. Vier anderen overleefden de lawine. En in Vorarlberg kwam een 43-jarige man om het leven - ondanks een lawineairbag - toen het groepje van vier waarmee hij in het skigebied Albona onderweg was, werd verrast door een lawine.

In het Zwitserse kanton Wallis sleurde een lawine twee mensen uit een groep van vier mee, een van hen overleefde dat niet. Het gaat om een 68-jarige Italiaan.

En in Duitsland, in Bayern, overleed een 61-jarige Oostenrijker in het ziekenhuis, nadat hij bij een lawine gewond was geraakt.

Op vele plaatsen in de Alpen geld zondag alarmfase drie op een schaal die tot vijf gaat, met aanzienlijke kans op lawines. Mogelijk wordt er maandag op sommige plaatsen opgeschaald naar vier. In Noord-Tirol bijvoorbeeld wordt een halve meter sneeuw verwacht en kunnen er felle windstoten zijn.

Reddingsdiensten blijven ook oproepen om niet buiten te piste te gaan. De meeste ongevallen dit weekend gebeuren buiten de pistes of werden veroorzaakt door skiërs die buiten de aangeduide pistes gingen en zo lawines veroorzaakten.