Zware woningbrand in Lokeren: minstens één gewonde

Lokeren

Zondagnamiddag kort na 15 uur is er een hevige brand uitgebroken in de Bosmanstraat in het centrum van Lokeren. Bij aankomst van de opgeroepen brandweer ging het om een uitslaande brand die gepaard ging met een grote rookpluim die over een groot deel van de stad zichtbaar was.