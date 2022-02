AA Gent tankt vertrouwen met fraaie zege bij aartsrivaal Club Brugge: “Wie weet kunnen we nog in de top vier eindigen”

Woensdag zaten ze bij AA Gent nog in zak en as toen Club Brugge ondanks een pak kansen voor de Buffalo’s met 0-1 kwam winnen in de heenmatch van de halve finales in de Croky Cup. AA Gent kreeg zondag meteen een kans op revanche en greep die met beide handen. “Er was wat meer efficiëntie dan woensdag”, stelde spits Laurent Depoitre vast.

Tarik Tissoudali: “Niet helemaal blij met mijn eigen spel”

Tarik Tissoudali was de grote held bij AA Gent met een goal en een assist. “Ik ben blij met die statistieken en de drie belangrijke punten. Over mijn eigen spel ben ik niet helemaal tevreden, maar ik ben hartstikke blij met hoe we verdedigd hebben. De keeper, verdedigers en middenvelders waren heel sterk. Ik heb heel slecht geslapen vannacht. Ik was gisteren de hele dag bezig met wat er met Rayan is gebeurd, ik heb de hele situatie live zitten volgen. Ik was helemaal uitgeput na 70 minuten, ik kon gewoon niet meer.”

Tissoudali toonde na zijn goal als eerbetoon aan het overleden jongetje Rayan een speciaal shirt dat hij onder zijn truitje droeg. Daarvoor kreeg hij geel van scheidsrechter Nicolas Laforge. “Ik dacht dat hij het misschien niet zou doen, maar ik begrijp hem. Ook al is het dubbel. Als je zo’n hele preek geeft, kan je net zo goed gewoon geel geven.”

De voorbije weken kwam de aanvaller op de Africa Cup uit voor Marokko. “Ik ben blij met die ervaring, het was iets heel nieuws. De mooiste ervaring tot nu toe in mijn carrière. Ik ben heel trots, ik heb zeker geen spijt. Iedereen wat dat het een droom van me was, daarvoor ben ik naar AA Gent gekomen. Iedereen gunde het me. Nu ik terug ben kunnen we weer vol gaan en punten pakken (lacht). Nee nee, grapje. Ik heb toen het kon de matchen gekeken terwijl ik op de Africa Cup zat. Het was niet slecht, we waren vaak beter dan de tegenstander. Deze overwinning geeft ons vertrouwen. Nu moeten we vol gaan voor een goede reeks en wie weet kunnen we nog in de top vier eindigen.”

Laurent Depoitre: “Tarik en ik begrijpen elkaar goed”

Na enkele weken blessureleed speelde Laurent Depoitre nog eens een volledige match mee bij AA Gent. “Ik denk dat deze zege verdiend is. Het is vijf of zes weken geleden dat ik gespeeld had, dus op het einde van de match was het moeilijk door dat gebrek aan ritme. Maar ik gaf een mooie assist, ik ben tevreden met deze zege in Brugge. Ik voel me fysiek goed, ik ontbreek alleen wat ritme.”

“We waren goed georganiseerd, we verdedigden sterk en vonden de goede momenten om aan te vallen. Er was wat meer efficiëntie vergeleken met woensdag”, stelde de spits van de Buffalo’s. “We moeten zo doorgaan. Tarik en ik begrijpen elkaar goed, we zijn heel complementair - ook al hebben we verschillende kwaliteiten. We spelen graag samen en dat zie je ook op het terrein. De top vier halen wordt moeilijk, maar zolang er hoop is moeten we erin geloven. We gaan ervoor en dan zien we wel.”

Davy Roef: “Had me hierop voorbereid”

AA Gent moest het in Jan Breydel zonder vaste doelman Sinan Bolat doen. “Ik wist pas een paar uur voor de match dat ik zou spelen, Sinan was gisteren ziek”, vertelde zijn vervanger Davy Roef. “Ik had me wel voorbereid omdat ik wist dat er een kans was dat ik zou spelen. Het is lastig om erin te komen, want ik heb weinig matchritme. Maar ik zat direct goed in de match en het voelde goed aan.”

In de eerste helft had Roef een schitterende redding in huis op een kopbal van Charles De Ketelaere. “Dat was denk ik één van de enige dingen die ik moest doen. Voor de rest had ik weinig werk. Ik moet ook mijn verdediging bedanken voor hun hulp. Het doet zeker deugd om nog eens te spelen, als tweede doelman is het niet makkelijk. Ik schik mij momenteel in die rol, wat er later gebeurt bevindt zich niet alleen in mijn handen.”