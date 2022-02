Extra Amerikaanse troepen zijn volgens Witte Huis niet bedoeld om oorlog te ontketenen met Rusland

De extra troepen die de Verenigde Staten in Europa ontplooien, worden niet gestuurd met de bedoeling om een oorlog te ontketenen met Rusland in Oekraïne. Dat heeft Jake Sullivan, de veiligheidsadviseur van het Witte Huis, zondag gezegd.

“De president (Joe Biden) zegt al maanden duidelijk dat de VS geen troepen sturen om een oorlog te ontketenen of om in oorlog te gaan met Rusland in Oekraïne”, verklaarde Sullivan. “We sturen militairen naar Europa om het NAVO-grondgebied te verdedigen.”

De veiligheidsadviseur voegde nog toe dat “een militaire escalatie en een invasie in Oekraïne elk moment kunnen gebeuren”.

Veiligheidsgaranties

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten kan Rusland binnen twee weken voldoende manschappen - 150.000 - verzameld hebben om een offensief te lanceren. Poetin zou op 48 uur tijd de Oekraïense hoofdstad Kiev kunnen omsingelen, en een invasie zou het leven kunnen kosten aan 25.000 tot 50.000 burgers, 5.000 tot 25.000 soldaten van het Oekraïense leger en 3.000 tot 10.000 soldaten van het Russische leger. Er zou ook een stroom van 1 tot 1,5 miljoen vluchtelingen kunnen ontstaan, voornamelijk richting Polen.

Vanuit Oekraïne klonken zondag gematigdere berichten. “De kans om een diplomatieke oplossing te vinden voor een de-escalatie is aanzienlijk groter dan de dreiging van een nieuwe escalatie”, zo verklaarde Mykhailo Podoliak, een raadgever van de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

De VS sturen 1.700 soldaten naar Polen en 300 naar Duitsland. Duizend Amerikaanse soldaten die momenteel in Duitsland gestationeerd zijn, worden daarenboven naar Roemenië gestuurd.

Rusland ontkent dat het plannen heeft voor een invasie in Oekraïne, maar eist wel veiligheidsgaranties.