Nikola Storm trapt KV Mechelen naar comfortabele voorsprong, maar pakt dan overbodig rood

Nikola Storm leek goed op weg om tijdens KV Mechelen-Beerschot de man van de match te worden. De spits scoorde tweemaal in het eerste halfuur en had zo een belangrijk aandeel in de 3-0-voorsprong waarmee KV Mechelen ging rusten. Na een uur spelen pakte Storm echter een overbodige rode kaart door met de voet vooruit hard door te gaan op Sanusi. Beerschot kreeg zo plots een kans om zich nog in de wedstrijd te vechten, want amper twee minuten later stond via Avenatti al de 3-1 op het bord.