Yannick Carrasco scoort en lijkt heuglijk nieuws te hebben, maar verliest met Atlético Madrid wel spectaculaire topper tegen Barcelona

Barcelona zet zijn opmars in La Liga verder. De Catalanen trokken aan het langste eind in een spektakelrijke topper tegen Atlético Madrid. Yannick Carrasco had de bezoekers nochtans al vroeg op voorsprong gebracht - en vierde dat door de bal onder zijn shirt en de duim in de mond te stoppen: het lijkt erop dat de Rode Duivel vader gaat worden. Barcelona won de topper wel met 4-2, Dani Alves pakte in de tweede helft rood voor een stevige fout op Carrasco.

Atlético Madrid schoot in Camp Nou niet al te sterk uit de startblokken, maar was na amper 8 minuten wel de eerste ploeg die scoorde. Was getekend: Yannick Carrasco, die profiteerde van het goede werk van Koke en Luis Suarez. De Rode Duivel trok nadien de aandacht met zijn viering: hij stopte de duim in de mond en de bal onder zijn shirt, waarmee hij lijkt te insinueren dat zijn vriendin Noémie Happart zwanger is.

Barcelona reageerde als door een wesp gestoken, want amper 2 minuten later hingen de bordjes alweer gelijk. Jordi Alba raakte de bal helemaal niet lekker, maar met een boogje ging zijn schot toch binnen.

Barcelona duwde nadien door. Tien minuten na de gelijkmaker klom Barcelona op voorsprong: debutant Adama Traoré zette voor richting Gavi, die de 2-1 voorbij Oblak kopte. Vlak voor de rust zorgde Araujo ook voor de 3-1.

Na de pauze waren alle ogen gericht op Dani Alves. Die scoorde de 4-1, zijn eerste goal sinds hij terug in blauw en rood speelt. 20 minuten later werd de Braziliaan echter de antiheld toen hij een lelijke fout maakte op het been van Carrasco. De ervaren Braziliaan mocht zo voortijdig douchen. Tussendoor was de score ook op 4-2 gebracht door Luis Suarez.

Atlético Madrid mocht nog 20 minuten met een man meer spelen, maar kon de thuisploeg niet meer bedreigen. De landskampioen ziet zo Barcelona over zich heen wippen naar plek vier. Barcelona heeft 38 punten, nummer vijf Atlético telt er 36. Leider Real Madrid heeft er 50 en komt later op zondag nog in actie tegen Granada.