Grote brand in centrum van Parijs

In een hotel in het centrum van Parijs dat gerenoveerd werd, is een zware uitgebroken. Meer dan 150 pompiers werden ter plaatse gestuurd om het vuur te bestrijden. Er zijn geen slachtoffers, zo heeft de brandweer bekendgemaakt.

De brand brak uit in een hotel van vier verdiepingen in het zevende arrondissement, nabij het Musée d’Orsay. In het hotel, dat grenst aan de residentie van de ambassadeur van Duitsland, waren renovatiewerken bezig.

“De brandweer is het vuur is nog niet helemaal meester, de schade is aanzienlijk”, aldus een woordvoerder van de Parijse brandweer.

