Aster Vranckx maakt zijn eerste treffers voor Wolfsburg

Wolfsburg won zondagavond in eigen huis met 4-1 van Greuther Furth. Aster Vranckx (19) maakte zijn eerste goal in dienst van Die Wölfe. Meer zelfs: de jonge Belgische middenvelder scoorde meteen twee keer in een en dezelfde wedstrijd.

Vranckx bracht zijn ploeg al na zeven minuten voetballen op voorsprong. Hrgota maakte op slag van rust gelijk, maar vier minuten ver in de tweede helft deed Vranckx de netten opnieuw trillen. In de laatste twintig minuten diepten Arnold en Philipp de score nog uit tot 4-1. Vranckx geraakte een aantal weken geleden nog besmet met corona, maar had voordien wel een basisplaats te pakken bij Wolfsburg. Met zijn tweede basisplek in evenveel wedstrijden lijkt hij die opnieuw te hebben veroverd. Bij Wolfsburg, twaalfde in de Bundesliga, stonden ook Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw in de basis.