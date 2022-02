Het was even een one-man-show. Joshua Zirkzee (20) scoorde twee heerlijke goals en schoot Anderlecht weer de top vier in. De spits liet - tegen een weliswaar zwalpend Eupen - opnieuw zijn grote talent zien. Daarom werpen wij deze stelling op: de beste Nederlander in de Jupiler Pro League is niet Noa Lang, maar Joshua Zirkzee.