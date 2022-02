Noodweer veroorzaakt incidenten op het spoornet en op de weg

Het stormweer van vandaag heeft op verschillende plaatsen voor problemen gezorgd op de weg en op het spoor. In Rumst kwam een jonge vrouw om bij een ongeval dat werd veroorzaakt door watergladheid. In de provincie Antwerpen kende het spoorverkeer grote problemen.

Het treinverkeer is zondag sinds 19 uur onderbroken tussen Puurs en Boom, in de provincie Antwerpen, door een te hoge waterstand ter hoogte van de Rupelbrug. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Spoorwegmaatschappij NMBS legt vervangbussen in.

In het Vlaams-Brabantse Begijnendijk was er om 19.45 uur een blikseminslag waardoor er een storing is aan de seininrichting. Dat zorgt in beide richtingen voor vertraagd treinverkeer op de spoorlijn Aarschot-Lier, aldus nog Infrabel.

Op tal van plaatsen zorgde het noodweer voor stormschade en wateroverlast.

Ook het verkeer ondervond last van de hevige regenval. Door watergladheid gebeurden er verschillende ongevallen.

Het zwaarste wellicht in Rumst. Op de E19 van Antwerpen richting Brussel kwam een jonge vrouw om het leven. Dat zegt de federale politie. Drie wagens reden er op elkaar in, vermoedelijk als gevolg van watergladheid door de overvloedige regenval. Een jonge vrouw van 20 overleefde het niet.

Zaterdagmiddag kwam een motorrijder uit Lichtervelde om toen hij door een plotse rukwind tegen een aanhangwagen van een vrachtwagen werd gekatapulteerd in Merkem. Kenneh Hamers (27) had geen schijn van kans.