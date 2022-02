Ajax loopt 5 punten uit op eerste achtervolger PSV, Groningen en Willem II houden punten thuis

Heracles is er zondagavond niet in geslaagd om competitieleider Ajax stokken in de wielen te steken op de 21e speeldag van de Eredivisie. Het onderging de wet van de sterkste en verloor met 3-0.

Davy Klaassen (22.), Sebastien Haller (55.) en Kenneth Taylor (65.) waren de Amsterdamse doelpuntenmakers van dienst in de Johan Cruijff Arena. Lucas Shoofs verscheen aan de aftrap bij de bezoekers uit Almelo en zowel Noah Fadiga als Elias Sierra vielen in.

Op die manier profiteert Ajax optimaal van de misstap van PSV van zaterdag tegen AZ (1-2), waardoor het zijn kloof aan de top van het klassement uitdiept tot 5 punten.

Groningen en Willem II winnen

Zowel Groningen als Willem II hebben zondag de punten thuis gehouden op de 21e speeldag van de Eredivisie. Groningen legde in de Euroborg Go Ahead Eagles over de knie (2-1). Jorgen Strand Larsen (4. en 69.) nam beide Groningse goals voor zijn rekening. Giannis-Fivos Botos (60.) maakte tussendoor gelijk. Cyril Ngonge begon op de bank en betrad in de 77e minuut het speelveld namen het thuisteam. Philippe Rommens stond in de basis aan de overzijde.

Willem II had aan de rust al gewonnen spel tegen RKC Waalwijk, na doelpunten van Thijs Oosting (8. en 13.) en Jizz Hornkamp (43.). Verder dan de aansluitingstreffer van Michiel Kramer (71.) geraakten de bezoekers niet. Jorn Blondeel stond tussen de palen bij de Tilburgers en Elton Kabangu mocht invallen. Shawn Adewoye en Dario Van den Buijs maakten deel uit van de basiself van het verliezende elftal, terwijl Lennerd Daneels als wisselspeler ingebracht werd.

Groningen is tiende in de Nederlandse eerste klasse met 25 punten. Go Ahead volgt als dertiende met drie punten minder, met hetzelfde puntentotaal als het als twaalfde gerangschikte RKC. Willem II koopt zich wat ademruimte en wipt naar de veertiende plaats met 21 eenheden.