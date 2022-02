Vanaf woensdag kunnen eerste 12- tot 17-jarigen in Vlaanderen boosterprik halen

De bedoeling van de Vlaamse regering was om vanaf eind deze week van start te gaan met boostervaccinaties voor de 12- tot en met 17-jarigen, maar de campagne gaat nog wat sneller van start. In Gent bijvoorbeeld, kunnen jongeren vanaf woensdagmiddag al zonder afspraak hun boosterprik krijgen. In veel andere gemeenten – waaronder Knokke-Heist en Retie – is dat vanaf donderdag. Nog andere gemeenten, zoals Aalter, leggen een online lijst aan waarop kandidaten zich kunnen melden om alles vlot te laten verlopen.

Een formele uitnodiging krijgen tieners sowieso niet. “Niet via mail, niet via de e-box”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Elk vaccinatiecentrum is zelf aan het bekijken hoe ze dat gaan aanpakken. Sommige zullen werken met online afspraken, andere zullen open dagen organiseren. Je houdt het best de kanalen in de gaten van je eigen vaccinatiecentrum: daar zal eerstdaags gecommuniceerd worden.”

Informed consent

Belangrijk is wel dat ouders een document – dat je op www.laatjevaccineren.be kunt vinden – moeten invullen en ondertekenen. “Dat is het document rond informed consent”, zegt Moonens. “We doen dat omdat het EMA het vaccin voor tieners nog niet heeft goedgekeurd. Zonder document krijg je geen prik.”

Vlaanderen wacht dus niet op advies van het Europese geneesmiddelenagentschap. “We gaan ermee door omdat negen andere Europese landen gezegd hebben dat het belangrijk is om op die manier jongeren te beschermen”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “Zij die dat willen, moeten we dat kunnen aanbieden.”

Sneller controle

© ROBIN UTRECHT

Vaccinoloog Pierre Van Damme (UA) zegt dat zo’n booster voor tieners nuttig is. “De afgelopen weken lag toch een dertigtal tieners in het ziekenhuis, dat hadden we met een booster kunnen vermijden. Je ziet het duidelijk in de cijfers op school: in september bleef de circulatie van delta er mooi onder controle – de jongeren waren toen nét gevaccineerd. Nu is het effect toch een stuk kleiner en zie je dat omikron wel goed rondgaat. Met een booster kunnen we dat sneller onder controle krijgen.”

Voor veel tieners is zo’n boosterprik nodig als ze op skireis willen in de komende krokusvakantie: onder meer in Oostenrijk geldt voor -18-jarigen dat hun vaccinatiebewijs zonder booster maximaal zeven maanden oud mag zijn. Van alle 12- tot 17-jarigen is op dit moment 87 procent dubbel gevaccineerd, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid.

