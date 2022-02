Wat doet het bondsparket met rode kaart van Noa Lang na ‘aanraking’? “Het is belachelijk en licht”

Consternatie alom in de slotseconden: plots kreeg zowel Balanta als Lang een rode kaart onder de neus geschoven. Vooral Lang was verbouwereerd: die leek niks te hebben gedaan. “Het handje van de scheids aangeraakt”, klonk het achteraf.

Dat Balanta naar binnen moest, was logisch. De Colombiaan maakte een fout uit frustratie en verdiende een tweede geel. Toen Lang verhaal ging halen bij Laforge, kreeg ook de Nederlander prompt een rode kaart. Wat bleek? Hij zou de hand van de scheidsrechter aangeraakt hebben, waardoor Laforge niet twijfelde. “Dus vanaf nu verwacht ik bij elke aanraking een rode kaart”, klonk het achteraf laconiek bij Vanaken. “Het is een belachelijk en licht. Noa zegt dat hij helemaal niets gedaan heeft.” Ook Schreuder begreep er niets van. “Belachelijk”, knikte hij op de persconferentie. “De uitleg? Dat Noa zou geprobeerd hebben om de kaart uit Laforge zijn handen te nemen. Maar dat slaat nergens op. Op geen enkel beeld is zoiets te zien.” Ook Mignolet spaarde zijn kritiek niet. “De scheidsrechter moet de match beter aanvoelen”, aldus de doelman.

Of Club zondag tegen Charleroi zonder Lang moet spelen door een schorsing, valt nog te bezien. Aangezien Laforge rechtstreeks rood trok, moet de zaak deze week behandeld worden. Als het bondsparket al een schorsing vordert - wat enigszins vreemd zou zijn - kan Club nog altijd in beroep gaan. De kans bestaat dat de uitsluiting van Lang door het “misverstand” met Laforge als voldoende wordt gezien en de zaak daarmee gesloten is.