Premier De Croo zet deur op een kier voor code oranje en dat zou voor hele reeks versoepelingen zorgen

Met gemiddeld nog 34.661 besmettingen per dag zet de snelle daling van het aantal coronagevallen zich voort. Het cijfer van afgelopen weekend betekent een daling van 33 procent in vergelijking met een week ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt: tussen 30 januari en 5 februari ging het om 345 opnames per dag. Er liggen nu 4.005 mensen met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen, van wie 414 op intensieve zorg.

Met een reproductiegetal dat onder één is gezakt, is het duidelijk dat de epidemie aan kracht verliest. Wat betekent dat voor de maatregelen? We zitten nog altijd in code rood, maar premier De Croo sluit een snelle versoepeling niet uit als de dalende trend in ziekenhuisopnames zich de komende dagen doorzet. Hoe snel komen we dan in code oranje?

“Het is normaal dat we het systeem respecteren dat we een paar weken geleden hebben ingevoerd”, zei de premier zondag op de Franstalige zender RTL-TVi. “Er is lang gedebatteerd over de noodzaak van die barometer.” Maar volgens De Croo kunnen we “anticiperen” op de overgang naar code oranje. “Als we de komende dagen zien dat de kaap wordt gerond – en dat is ook het geval op de intensieve zorg – en als we zien dat de ziekenhuisopnames de goede kant blijven opgaan, denk ik dat we dat kunnen doen.”

Reeks versoepelingen

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) merkt op dat we over de piek van de vijfde golf heen zijn. “Bij de besmettingen is dat al bezig, we zien het ook in de ziekenhuisopnames en op de intensieve zorg. Het is nu kijken of dat zo gaat blijven. En als dat zo is, dan kunnen we naar code oranje gaan.”

Voor code oranje mogen er op intensieve maar tussen de 300 en 500 bedden zijn ingenomen – een voorwaarde waaraan we nu al voldoen – en mogen er maar tussen de 65 en 150 ziekenhuisopnames per dag zijn.

Als we naar code oranje zouden overgaan, zou dat een hele reeks versoepelingen meebrengen. Het sluitingsuur valt dan weg in de horeca, bij publieksevenementen stijgt de maximale bezetting dan tot 90 procent, sportactiviteiten en jeugdwerk mogen dan weer 100 tot 200 deelnemers tellen binnen, en buiten is er dan helemaal geen beperking meer. Ook discotheken kunnen dan onder voorwaarden weer open.