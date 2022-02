Polyvalente Denis Odoi speelt op vier (!) posities in één match: “Hij kan het allemaal”

Speciale namiddag voor Denis Odoi (33). Dat hij polyvalent is, weten we al langer, maar tegen Gent deed hij een gooi naar het wereldrecord ‘op verschillende posities spelen’. Enfin, het was Alfred Schreuder die constant met hem switchte.

Eerst speelde Odoi als rechter wingback, zoals in de tweede helft in de bekermatch. Schreuder: “Dat kan hij prima, dat zien we ook op training.” Na rust begon hij zowaar als meest defensieve middenvelder in plaats van Vormer. “Ik verwachtte nog meer omschakelingsmomenten van Gent, dus dan zoek je iemand naast Hans (Vanaken, red.) met meer loopvermogen.” Maar daar bleef het niet bij. Toen zijn coach zijn 5-3-2 voor een 4-3-3 inruilde, werd Odoi linksback. Om de wedstrijd dan centraal in de defensie af te sluiten. “Hij kan het allemaal”, aldus Schreuder. “Al was het vooraf uiteraard niet de bedoeling om zo veel met hem te wisselen.”