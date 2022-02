Laurent Depoitre én Tarik Tissoudali in de spits, dat is het zout en peper voor AA Gent. Zonder zijn de Buffalo’s voorin te flets, mét scherp en hartig. En een hart hebben ze ook. Tissoudali stond met een bijzondere missie aan de aftrap tegen Club Brugge: het Marokkaanse jongetje Rayan een eerbetoon gunnen. “Ik had tranen in mijn hart.”