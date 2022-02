Tot dinsdagavond nog gepoker rond Sinan Bolat : vertrekt AA Gent-doelman alsnog naar Turkije?

Opvallende afwezige bij de Buffalo’s gisteren: Sinan Bolat. De 33-jarige doelman zat in de tribune. “Bolat heeft zaterdag niet getraind. Dan kan hij ook niet spelen”, zei trainer Hein Vanhaezebrouck.

Fenerbahçe trekt nog aan zijn mouw. In Turkije kunnen er nog tot morgenavond transfers worden gedaan. Fenerbahçe biedt hem 2,5 seizoenen, terwijl zijn contract bij AA Gent in juni afloopt. Vorige week kreeg Bolat een contractvoorstel van AA Gent, maar dat aanvaardde hij (nog) niet. Kan Bolat nog overtuigd worden of is een transfer onvermijdelijk? Een vertrek zou AA Gent voor een probleem stellen. Achter Roef heeft het alleen Louis Fortin (20) en Owen Jochmans (19), nog niet klaar voor het grote werk. Alleen transfervrije doelmannen kunnen nu nog gehaald worden.(kvu)