“Ik dacht dat ik nooit seks zou kunnen hebben zonder die helse pijn”: Jess (24) wil taboe doorbreken over vulvodynie

De eerste keer deed ondraaglijk veel pijn. Maar ook daarna voelde seks voor Jess (24) nooit zoals ze het in films had gezien. Zeven jaar lang bleef de pijn duren. Tot ze ontdekte dat ze leed aan vulvodynie, een aandoening die best wel vaker voorkomt. “Meisjes durven er vaak niet over te praten. Ik doe dat nu wel, om anderen te besparen dat ze er even lang mee blijven zitten als ik. Bij mij was er een oplossing.”