BeNeLiga nog niet begraven: zes Nederlandse en vijf Belgische clubs voeren opnieuw gesprekken

De BeNeLiga is nog niet dood en begraven. Achter de schermen wordt drie jaar na de eerste gesprekken opnieuw vergaderd over een samenwerking tussen de Belgische Jupiler Pro League en de Nederlandse Eredivisie.

Zes Nederlandse (Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht, Vitesse) en vijf Belgische clubs (Club Brugge, Anderlecht, RC Genk, Standard, AA Gent) praten op dit moment, in samenwerking met onderzoeksbureau Deloitte, over een lightversie van de BeNeLiga. Voorlopig liggen er nog meerdere opties op tafel. Eén daarvan is om voor de winterstop de gebruikelijke, nationale competities af te werken. De zes hoogst gerangschikte ploegen zouden dan in de terugronde doorstromen naar de BeNeLiga om daar te strijden voor het kampioenschap en de Europese tickets.(ybw)