Coronacrisis niet de enige oorzaak van mentale moeilijkheden bij kinderen en jongeren: “Opletten voor tunnelvisie”

De coronacrisis was bij kinderen en jongeren een belangrijke oorzaak van mentale problemen en donkere gedachten, maar het was niet de enige reden. Dat benadrukt Awel, dat in 2021 nog meer dan een jaar eerder bevraagd en gecontacteerd werd door jongeren, in haar jaarrapport. “We moeten opletten voor tunnelvisie.”

De hulplijn voor kinderen en jongeren merkte in 2021 opnieuw toegenomen interesse: via de telefoon, de chat, het jongerenforum en e-mail had Awel contacten met 28.886 kinderen en jongeren over mentale problemen en donkere gedachten. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder. De stijging kan voor een deel verklaard worden door de coronacrisis. “De pandemie heeft ons gedwongen om te praten”, zegt Sibille Declercq, directeur van de luisterlijn. “Steunfiguren zoals klasgenootjes en vertrouwensleerkrachten vielen weg en moeilijke situatie werden nog zwaarder.”

Maar dat is niet de volledige uitleg. Meer zelfs: de pandemie werd in 2021 weinig genoemd als reden voor mentale moeilijkheden. Er werd minder over gesproken dan een jaar eerder. “Het kan dat jongeren de link met corona niet langer benoemen doordat het virus een soort dagelijkse vanzelfsprekendheid is geworden, maar dat de maatregelen wel degelijk een impact hebben op hun eenzaamheid, zelfmoordgedachten, vaker alcohol drinken”, klinkt het bij Awel.

Klachten

Kwamen geregeld voor bij Awel: pestgedrag op school, liefdesverdriet, ruzies met andere leerlingen, slechte punten, stress, misbruik, slecht lichaamsbeeld en onhoudbare thuissituaties. Ook iemand in de naast omgeving die zich slecht voelt en jongeren die de negatieve gevoelens overnemen, was een vaak gehoord probleem.

“Een deel van de oproepers met zelfmoordgedachten vertelt dat ze al een poging hebben ondernomen”, klinkt het verder. “Het mislukken van een zelfmoordpoging kan de mentale gezondheid nog verzwakken, meestal doordat de omgeving de zelfmoordpoging streng veroordeelt. Heel wat jongeren vertellen ook aan Awel dat ze zichzelf verwonden, in een poging voor even aan de donkere gedachten te ontsnappen.”

Luisteren

Awel roept de overheid op om blijvend structurele initiatieven op te zetten om het stigma rond mentale gezondheidsproblemen te doorbreken, ook nà de pandemie, maar richt zich ook tot elk individu in ons land. “Meer dan 82 procent van de kinderen en jongeren voelt zich beter na een gesprek met Awel. Wat we doen is nochtans niet magisch”, zegt Declercq. “Jij kunt dat ook. Het vraagt alleen wat oefening.”