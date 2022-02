Amerikaanse kustwacht redt 18 mensen van losgebroken ijsschots

Ondanks waarschuwingen van de weerdiensten was de groep op sneeuwscoorters onderweg toen het ijs losbrak van de oever op het Eriemeer bij Catawba Island, in de staat Ohio. Het meer is een van de vijf Grote Meren in het noordoosten van de Verenigde Staten. De grens met Canada loopt erdoorheen.

Een helikopter van de kustwacht zag de gestrande personen tijdens een overvlucht. Uiteindelijk konden zeven mensen per helikopter worden gered, de anderen per boot. Ze waren allemaal ongedeerd. De autoriteiten plaatsten op Twitter foto’s van de reddingsoperatie.