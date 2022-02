LIVESTREAM. Volg hier ultieme confrontatie in PFOS-onderzoekscommissie: wie heeft “gelogen”?

De vier hoofdrolspelers in het PFOS-dossier moeten opnieuw komen getuigen in het Vlaams Parlement. Ze moeten duidelijkheid verschaffen over de inhoud van de aangetekende brief die Ovam, de bodem- en afvalbeheermaatschappij, twee weken geleden aan de onderzoekscommissie stuurde.

De confrontatie moet een antwoord bieden op de vragen: “Zullen Weyts en Schauvliege toch toegeven dat de zaak niet goed is aangepakt, zoals Demir zegt, of niet? En zo ja, hoe komt dat dan?”, verwoordt Jos D’Haese, PVDA-parlementslid, de kwestie. “Heeft Ovam hen dan blaasjes wijs­gemaakt, of hebben zij actief mee beslist om de zaak aan te pakken zoals ze is aangepakt?” (ldb, avh)