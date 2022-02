Militairen krijgen vanaf november maaltijdcheques

“Met deze datum wordt rekening gehouden met de laatste stappen die nodig zijn voor het betreffende koninklijk besluit in het Staatsblad kan worden gepubliceerd en met de wettelijk termijn voor de openbare aanbesteding voor de aanduiding van het externe bedrijf dat verantwoordelijk wordt voor de uitgifte van de maaltijdcheques”, luidt het.

De beslissing geldt voorlopig enkel voor de militairen die bij Defensie in dienst zijn. Over maaltijdcheques voor het burgerpersoneel wordt pas tijdens de begrotingscontrole de knoop doorgehakt, net als over de invoering van maaltijdcheques voor alle personeelsleden van de federale overheid.

De vakbonden ACV en VSOA lobbyen deze week onder meer bij de kabinetten van de eerste minister en de vicepremiers voor betere loonvoorwaarden. De invoering van maaltijdcheques is precies een van hun eisen.