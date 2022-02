Vlaamse energie- en woonpremies worden samengevoegd tot Mijn VerbouwPremie

“Een renovatie is al complex genoeg, zodat we het niet nog complexer moeten maken met ingewikkelde aanvraagprocedures en premievoorwaarden die niet op elkaar afgestemd zijn. Dankzij administratieve vereenvoudiging, helpen we meer Vlamingen om de intentie om te renoveren om te zetten in daden”, weten Demir en Diependaele. De bedoeling is dat aanvragers in de toekomst bij één uniek digitaal loket terecht kunnen om hun verbouwpremie aan te vragen.

Hogere premies

Mijn VerbouwPremie voorziet hogere premies voor eigenaar-bewoners uit lagere inkomensgroepen die de kwaliteit en de energiezuinigheid van hun woning of appartement willen verbeteren. Ook verhuurders van een woning via een sociaal verhuurkantoor, komen in aanmerking voor een extra hoge premie.

Mijn VerbouwPremie is een samenvoeging van de huidige inkomensgebonden renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen voor eigenaar-bewoners voor een 4-tal grote groepen van renovatiewerken (structurele elementen van de woning, dak, buitenschrijnwerk en technische installaties) voor woningen ouder dan 30 jaar en energiepremies van Fluvius voor bestaande woningen en niet-woongebouwen, namelijk dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler.

Minstens 15 jaar oud

Om in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwPremie moet het pand minstens 15 jaar oud zijn, behalve voor investeringen in hernieuwbare energie. Hiervoor moet het pand minstens 5 jaar vergund zijn en moet, indien van toepassing, de EPB-aangifte tijdig zijn ingediend, conform de eisen.

De premie kan vanaf het najaar aangevraagd worden via mijnverbouwpremie.be. Tot en met 30 juni 2022 kunnen de huidige premies - de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de diverse energiepremies van Fluvius - nog aangevraagd worden via de huidige aanvraagprocedure. Op 1 juli 2022 gaan beide aanvraagloketten dicht.

Het digitale loket van Mijn VerbouwPremie, dat momenteel volop in ontwikkeling is, opent op 1 oktober 2022.

Om burgers te tonen op welke premies ze recht hebben op basis van hun inkomen, werd een gebruiksvriendelijke simulator gebouwd. Zo kan iemand met renovatieplannen beter inschatten welke premies kunnen worden aangevraagd. De simulator is toegankelijk via www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie. Daar zijn ook alle details en voorwaarden te vinden.