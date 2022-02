Vier lichamen gelokaliseerd nabij wrak van in IJsland gecrasht vliegtuig

Vlak bij het wrak van het vliegtuigje dat vorige week crashte in een IJslands meer zijn de lichamen van vier mensen gelokaliseerd. Dat melden IJslandse media. Eerder raakte al bekend dat aan boord twee mensen waren die in België wonen, maar niemand die de Belgische nationaliteit heeft.

De hulpdiensten moesten de zoektocht naar de lichamen zondag een tijdlang staken vanwege het slechte weer, meldde de IJslandse politie zondagavond. “We bereidden een duikactie voor om hen uit het water te halen, maar omdat het weer snel slechter wordt, werd beslist om met die operatie te wachten”, aldus het statement. “De veiligheid van de duikers kon onder de huidige omstandigheden niet gegarandeerd worden.”

Het vliegtuigje was donderdag neergekomen in het Þingvallavatnmeer, het grootste natuurlijk meer van IJsland. Zaterdag werd het gevonden. Een van de lichamen ligt op 37 meter diep, de drie anderen nog dieper. Het vliegtuig zelf ligt op een diepte van 48 meter, en op 800 meter van de dichtste kust.

Drie toeristen

In IJsland was een grote zoekactie georganiseerd nadat de Cessna C172 afgelopen week was verdwenen. Het toestel had een IJslandse piloot en drie buitenlandse toeristen aan boord. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken deelde vrijdag mee dat bij de drie toeristen aan boord twee personen waren die in België wonen. Geen van de betrokkenen heeft de Belgische nationaliteit. Een van de twee in België wonende toeristen heeft de Nederlandse nationaliteit. Het gaat om de 26-jarige Nederlander Tim Alings, die al jaren met zijn familie in Schoten woont. Alings was als marketeer aan de slag voor het Antwerpse modelabel Suspicious Antwerp en organiseerde mee de trip naar IJsland. Zijn familie reisde intussen af naar IJsland, waar de hulpdiensten nog steeds op zoek zijn naar de lichamen van de slachtoffers. “We blijven hier tot zijn lichaam gevonden is”, zegt zijn broer Bob. “We laten Tim hier niet achter.”

Ook aan boord zat avonturier Nicola Bellavia (32), uit het Waals-Brabantse Lasne. Bellavia, kind van een Spaanse moeder en een Italiaanse vader, staat bekend als parachutespringer en skydiver. “Volgende bestemming: IJsland”, zo schreef Bellavia eerder deze week in zijn bio op Instagram. Volgens foto’s op zijn sociale media was hij even voordien nog op het eiland Zanzibar en in Namibië.

De operatie om het vliegtuig te bergen moet nog beginnen.

