Familie Piet Sintobin vindt dankbrief van Fluvius in zijn post dag nadat hij sterft na val in werfput: “Schandalig en onmenselijk”

Izegem

Piet Sintobin overleed op 26 januari nadat hij in een werfput viel op de Korenmarkt in Izegem. Een dag later stuurde Fluvius hem een brief om hem te bedanken voor het melden van de schade en dat ze het gaan onderzoeken. “Dit is schandalig en onmenselijk. In plaats van een teken van medeleven moeten we iets dergelijks lezen”, fulmineert zijn broer Stefaan. Bij Fluvius onderzoekt men wat er is fout gelopen.