Londense politie arresteert zeven mannen die vanuit hun kelder castraties livestreamen tegen betaling

De politie heeft in december in Londen zeven mannen opgepakt die ervan verdacht worden gefilmd en live uitgezonden te hebben hoe ze gecastreerd werden en hoe geslachtsdelen operatief verwijderd werden. Om dat te zien, moesten kijkers betalen. Dat melden Britse media.

“Tussen dinsdag 7 en vrijdag 10 december 2021 hebben agenten een huiszoeking uitgevoerd in een woning in Finsbury Park (in het noorden van Londen, nvdr)”, zegt een woordvoerder van de Londense politie, “in het kader van een onderzoek naar vermeende ernstige verminking van lichamen.”

De agenten troffen in het appartement zeven personen aan. In de kelder van het appartementsgebouw zouden zij castraties en operatieve verwijderingen van geslachtsdelen gefilmd en live uitgezonden hebben tegen betaling via een account op Twitter.

De praktijken zouden gelinkt zijn aan een subcultuur waarin mensen hun geslachtsdelen laten verwijderen om niet langer binnen een genderhokje te passen. Het zijn ‘nullos’, wat een afkorting is van genital nullification.

Zes van de zeven - dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers - zijn intussen op borgtocht vrijgelaten, de zevende - een 44-jarige man - zit nog in hechtenis. Zij zouden geïnspireerd zijn door de Japanner Mao Sugiyama, een kunstenaar die zijn penis en teelballen negen jaar geleden liet verwijderen. Ook zijn tepels zou hij laten wegnemen hebben.