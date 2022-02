Al 5 aangiften en 20 meldingen van mogelijke zedenslachtoffers in ‘The Voice of Holland’ bij de politie

Bij de Nederlandse politie is tot nu toe vijf keer aangifte gedaan van mogelijk strafbare zedenfeiten tegen personen die betrokken waren bij het tv-programma The Voice of Holland. Daarnaast zijn er twintig meldingen binnengekomen van mogelijk ongepast en seksueel grensoverschrijdend gedrag over deze personen.

De politie kan om privacyredenen niet aangeven over welke bij The Voice betrokken personen het gaat. De zaak over het televisieprogramma kwam vorige maand aan het rollen door een online uitzending van het programma BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice. Negentien vrouwen deden hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur en twee vrouwen vertelden dat ze aangifte hadden gedaan tegen coach Ali B. Een van die aangiften is wegens verkrachting, zo vertelde de aanklaagster in de aflevering. Ook over voormalig coach Marco Borsato waren meldingen gekomen van onzedelijke betastingen.

“De afgelopen weken hebben zich bij de politie tientallen slachtoffers gemeld van mogelijk seksueel misbruik en/of ongewenst seksueel gedrag”, meldt de politie maandag. Het openbaar ministerie is bezig met de beoordelingen van deze meldingen, maar kan nog niet aangeven wanneer dat onderzoek afgerond zal zijn.

“Ook de komende tijd kunnen slachtoffers nog met hun verhaal bij ons komen”, benadrukt de politie, die zegt dat er een breed maatschappelijk debat op gang is gekomen over grensoverschrijdend gedrag en een beweging in gang is gezet. Zo is het drukker dan normaal bij de zedenteams, ook met meldingen over verkrachting, aanranding of seksueel misbruik dat jaren geleden is gebeurd.

Onderscheid

De politie maakt een onderscheid tussen meldingen en aangiften. Een melding leidt in beginsel niet tot strafrechtelijk onderzoek, een aangifte kan wel tot een onderzoek leiden onder leiding van het OM.

Toen het verhaal over The Voice naar buiten kwam, legde Rietbergen zijn werk als bandleider neer. De inmiddels ex-partner van Linda de Mol erkende dat hij relaties van “seksuele aard” met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma. Ali B. ontkent de aantijgingen, ook hij heeft inmiddels zijn werkzaamheden neergelegd. De regisseur tegen wie inmiddels ook door twee vrouwen aangifte is gedaan, ontkent de aantijgingen eveneens.

RTL 4 besloot het programma onmiddellijk van tv te halen en kondigde met de producent een onafhankelijk onderzoek aan.

