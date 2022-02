Referee Department fluit VAR terug: winnende goal van Standard onterecht afgekeurd na “menselijke fout”

De winnende goal van Moussa Sissako in de 93ste minuut tegen Cercle Brugge (1-1) blijkt onterecht afgekeurd. Dat is het oordeel van het Referee Department.

Het afgekeurde doelpunt van Sissako zorgde voor gespreksstof achteraf. De frustraties bij Standard waren groot en de Luikse club diende zondag officieel klacht in. Het Referee Department analyseerde intussen (zoals gebruikelijk) de fase en kwam tot de conclusie dat de goal onterecht is afgekeurd.

“Door een menselijke fout zijn de buitenspellijnen verkeerd getrokken”, klinkt het. “Omdat men de verkeerde referentiepunten heeft gebruikt, er is sprake van een menselijke fout. Vandaag heeft de PRD (Referee Department, nvdr.) de berekeningen opnieuw gedaan en de lijnen hertrokken, hieruit bleek dat de twee buitenspellijnen elkaar wel degelijk raakten. In dit geval had de arbitrage de aanvankelijke beslissing moeten respecteren en had de goal moeten tellen.”

Standard blijkt dus ten onrechte twee punten te hebben verloren, al is de kans klein dat hun klacht nog iets zal opleveren.