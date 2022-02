SJOTCAST #25. “Schreuder merkt nu wat Clement in december zag: Dat de limiet nadert voor Club Brugge”

Het reguliere seizoen nadert stilaan zijn ontknoping, dus steekt ook Sjotcast een tandje bij. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en voetbalredacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 25 stelt Guillaume zich de vraag wat het verschil is tussen een aansteker en een vuurpijl, duidt Gert de knaldrang naar Turkije van Sinan Bolat en genoot Yanko van de strafschopthriller in de finale van de Africa Cup.