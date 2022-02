Bondsparket vordert geen straf voor Noa Lang na rode kaart tegen AA Gent: “We zien op de beelden dat het eigenlijk Clinton Mata is”

Noa Lang (22) krijgt geen extra straf na rode kaart in het slot van de topper tussen Club Brugge en AA Gent van afgelopen zondag. De Nederlander kreeg rood nadat hij scheidsrechter Nicolas Laforge zou hebben aangeraakt. Lang was verbouwereerd dat hij een rode kaart kreeg en ook zijn ploegmaats en coach Alfred Schreuder vonden de uitsluiting overdreven. Het bondsparket lijkt daarmee akkoord te gaan en geeft Lang geen extra straf. Hij is dus gewoon inzetbaar komend weekend tegen Charleroi.

Het was Eder Balanta die als eerste een rode kaart kreeg in de slotfase van de topper tussen Club Brugge en AA Gent. De Colombiaan gaf een elleboogstoot en verdiende zo een tweede gele kaart. Toen Lang verhaal ging halen bij Laforge, kreeg ook de Nederlander prompt een rode kaart omdat hij de hand van de scheidsrechter zou aangeraakt hebben. Laforge twijfelde niet en gaf rood.

Het bondsparket oordeelde dat Lang al voldoende gestraft is door de rechtstreekse uitsluiting en vorderde geen extra straf voor de Nederlander. Hij is zo beschikbaar voor het competitieduel komende zondag tegen Charleroi. Bondsprocureur Ebe Verhaegen licht de beslissing om Lang niet te sanctioneren kort toe. “Wij keuren handtastelijkheden uiteraard niet goed. Dat is evident”, zegt hij. “Maar we hebben de beelden goed bekeken en als we daarop voortgaan, zien we eigenlijk dat Clinton Mata doet wat de scheidsrechter in zijn verslag beschrijft, namelijk dat iemand naar zijn hand grijpt als hij de rode kaart wil trekken. Wij sluiten niet uit dat Lang ook iets gedaan heeft, maar dat kunnen wij op de beelden niet zien. Dus op basis van twijfel hebben wij besloten om geen sanctie te vorderen voor de speler in kwestie.”

Voor Mata krijgt het voorval evenmin een staartje. Het bondsparket had Laforge nog kunnen oproepen om de zaak verder uit te spitten en een signaal - desnoods in de vorm van een boete - had gekund, maar dat blijft dus uit.