Topmilitair NAVO ziet geen aanwijzingen voor Russische aanval op Baltische staten

“We zien tot op heden geen aanwijzingen, we verwachten geen Russische aanval op NAVO-gebied, noch rechtstreeks, noch via Wit-Rusland”, zei hij maandag tijdens een bezoek aan Litouwen, meldt persagentschap BNS. De mobilisatie van Russische soldaten wordt militair gezien beschouwd als een “combinatie van mogelijkheden”, aldus Bauer, die het hoogste militaire ambt binnen de NAVO bekleedt.

Moskou, dat in het kader van het conflict rond Oekraïne nieuwe veiligheidsgaranties eist van de NAVO en de Verenigde Staten, heeft onlangs troepen gestuurd naar Wit-Rusland, buurland van Oekraïne, maar ook van Litouwen, Letland en Polen. Volgens Bauer bevinden zich nu ongeveer 30.000 Russische soldaten in Wit-Rusland. Moskou en Minsk plannen deze week te beginnen met gezamenlijke militaire manoeuvres, wat zorgt voor extra bezorgdheid over een mogelijke inval in Oekraïne. Rusland heeft al herhaaldelijk ontkend dat het Oekraïne wil binnenvallen.

Ook de legerchef van Litouwen, Valdemaras Rupsys, geeft aan dat “er momenteel noch op tactisch, noch op operationeel vlak een directe bedreiging is”. Het zou ook “onverantwoord” en “dwaas” zijn om het Baltische land te bedreigen aangezien er NAVO-troepen gestationeerd zijn, aldus Rupsys. De NAVO heeft als reactie op de annexatie van de Krim in 2014 de bescherming van haar oostflank versterkt.