Nordahl Lelandais geeft op proces over moord Maëlys (8) toe dat hij pedofiele neigingen heeft

Op de zesde dag van het proces werd Lelandais geconfronteerd met de getuigenissen van de ouders van zijn één van zijn jonge nichtjes. De meisjes, destijds 4 en 6 jaar oud, werden door Lelandais mishandeld in de zomer van 2017. In de rechtszaak werden ook beelden getoond van die handelingen.

Caroline Rémond, advocate van de ouders van de meisjes, vroeg Lelandais waarom hij niet naar de beelden had gekeken in de rechtszaal. De man zou geantwoord hebben dat hij ze “verschrikkelijk” vond. Op vraag of hij nog iets aan de ouders te zeggen had, antwoordde hij: “Het spijt me, ze zijn op geen enkele manier verantwoordelijk. De kleintjes nog minder. Het is mijn verantwoordelijkheid, ik ben degene die de feiten pleegde”

Ook Yves Crespin, advocaat van twee kinderhulporganisaties stelde Lelandais vragen over de videobeelden. “Wat is dit? Wat is de algemene term hiervoor?”, zei hij. “Pedofilie”, antwoordde Lelandais. “Geef je toe dat je pedofiele neigingen had?”, werd hem gevraagd. Zijn antwoord: “Ja.”

Het misbruik van de twee meisjes was aan het licht gekomen tijdens het onderzoek naar de verdwijning van Maëlys. De onderzoekers kwamen toen in het bezit van video’s van het misbruik, die met een telefoon gefilmd waren.

Levenslang

Lelandais werd in mei 2021 nog veroordeeld tot 20 jaar cel voor de doodslag op Arthur Noyer. Hij werd tijdens het onderzoek naar de zaak-Maëlys in verband gebracht met de verdwijning van de verdwenen 23-jarige korporaal enkele maanden eerder. Resten van de schedel van het slachtoffer werden teruggevonden op een wandelpad in een kleine gemeente in de Savoie. Lelandais gaf toe dat hij Noyer om het leven bracht, hij sprak over een “gevecht” dat uitmondde in een dodelijke “val” van de militair.

De man gaf op de eerste dag van het proces al toe dat hij het meisje doodde. Daar riskeert hij Lelandais levenslang voor.

