“Toen ik eindelijk ook fysiek een man was, liep ik fluitend door het leven”, aldus Samuel De Schepper (59) uit Antwerpen. Pas na veertig jaar hakte hij de knoop door en besloot hij in transitie te gaan. De beste beslissing van zijn leven, noemt hij dat nu. “Het leek alsof er een constante oorlog woedde in mijn lichaam.”