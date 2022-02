Moederbedrijf Facebook heeft “geen plannen om zich uit Europa terug te trekken”

In een document dat Meta vorige week overmaakte aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC stond dat het diensten zoals Facebook en Instagram in Europa niet meer zal kunnen aanbieden als er geen regeling komt voor datatransfers tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Een Europese rechter heeft vorig jaar een Amerikaans-Europees akkoord over data-uitwisseling nietig verklaard. Persoonsgegevens zijn in de VS volgens het EU-Hof van Justitie minder goed beschermd dan in Europa. Facebook waarschuwde toen al direct dat dit gevolgen kan hebben. Het is afhankelijk van de verwerking van gebruikersgegevens om gerichte onlineadvertenties aan te kunnen bieden.

In een schriftelijke reactie klinkt het nu dat er geen intentie is om weg te gaan uit Europa. “Het feit is dat Meta net als vele andere bedrijven, organisaties en dienstverleners, afhankelijk is van data-uitwisseling tussen de EU en de VS om wereldwijde diensten te kunnen blijven aanbieden”, staat er.

“Uiteindelijk hebben bedrijven transparante en eenduidige wereldwijde regels nodig om trans-Atlantische gegevensoverdracht op lange termijn veilig te laten verlopen. Net als meer dan 70 andere bedrijven die opereren in verschillende branches, houden we de potentiële gevolgen voor onze Europese dienstverlening aan de hand van deze ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten.”