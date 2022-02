Minister van Jeugd Benjamin Dalle lanceert nieuw onlineplatform met initiatieven tegen (cyber)pesten

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) lanceert een nieuw onlineplatform met initiatieven tegen (cyber)pesten. Op www.allesoverpesten.be zullen initiatieven en tips gebundeld worden om leerkrachten, jeugdwerkers, ouders en andere mensen die omgaan met kinderen en jongeren beter te wapenen in de strijd tegen pesten. Dat meldt Dalle zondagochtend in een persbericht.

“We moeten pesten allemaal samen aanpakken, daarvoor zijn er tal van initiatieven. Het blijft wel een uitdaging om de juiste info en partners te vinden, dankzij dit nieuwe platform is daar nu een oplossing voor”, aldus Dalle.

De minister bracht zondagochtend een bezoek aan de live-uitzending van Ketnet Kingsize en deed er een oproep aan ouders om ook op te komen tegen pesten. Zondag gaat op Ketnet de STIP-IT campagne tegen pesten van start en later deze maand is er ook De Week Tegen Pesten.

Uit onderzoek blijkt volgens Dalle dat één kind op de zes in Vlaanderen gepest wordt tijdens de jeugd. Eén kind op de dertig heeft er zelfs dagelijks mee te maken. Pestgedrag kan leiden tot traumatische gevolgen en de maatschappelijke kost loopt hoog op.

"Pesten is een sociaal probleem dat vaak in groep plaatsvindt, maar door er met z'n allen over te spreken nemen we het taboe weg, kunnen we het voorkomen en geven we het signaal aan de slachtoffers dat ze er niet alleen voor staan", aldus Benjamin Dalle.

Hij trekt daarom jaarlijks 140.000 euro uit voor de vzw Kies Kleur tegen Pesten voor de uitrol en ondersteuning van dit platform tegen (cyber)pesten. (blg)