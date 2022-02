Zeven kinderen krijgen verkeerde dosis van coronavaccin in Kortenberg

De zes kinderen die een te lage dosis gekregen hebben, waren allemaal 12 jaar en moesten dus een volledige dosis van het Pfizer-vaccin krijgen. Ze kregen echter slechts een halve dosis. De ouders van drie van de kinderen konden dezelfde dag nog gecontacteerd worden, waardoor bij de kinderen enkele uren later een tweede spuitje gezet kon worden. Ondertussen zijn de resterende ouders ook op de hoogte gebracht, de afspraken voor een extra prik worden momenteel gemaakt.

Het laatste kind is 11 en een half jaar oud, en zou dus in principe een halve dosis moeten krijgen, maar kreeg een volledige. “De artsen hebben ons gemeld dat er geen gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan de te hoge dosis”, zegt burgemeester Thienpont. “We moeten ons geen zorgen maken.”

LEES OOK. Twee kinderen kregen fout vaccin in Gent: “En ik had nog gevraagd of het zeker Pfizer was”

De burgemeester betreurt dat het incident is kunnen gebeuren. Er zal nu in het centrum een dubbele controle plaatsvinden elke keer een vaccinspuit geprepareerd wordt. “Zo kunnen we zeker zijn dat dit niet meer kan gebeuren.”

Afgelopen weekend was er nog een incident in een vaccinatiecentrum in Vlaams-Brabant. In Kampenhout kreeg een twintigtal kinderen het verkeerde vaccin toegediend. De kinderen kregen Moderna in plaats van Pfizer.