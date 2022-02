De vloek van Malinwa: Torrente is al vijfde coach op vier maanden tijd die ontslagen wordt na match tegen KV Mechelen

Na het ontslag van trainer Javier Torrente bij Beerschot is de Jupiler Pro League al toe aan zijn tiende trainerswissel van het seizoen. Opvallend genoeg was bij vijf van de zeven ontslagen KV Mechelen de ploeg die de boeken toe deed.

Torrente is na de 3-2-nederlaag tegen KV Mechelen de volgende in het lijstje ‘coaches die hun C4 kregen na een match tegen Malinwa’. Mbaye Leye was begin oktober de eerste nadat Standard er met 3-1 de boot inging en de fans amok maakten en zelfs het veld bestormden. Een 1-1-gelijkspel Achter de Kazerne kostte begin december ook de kop van Genk-trainer John van den Brom, terwijl Seraing-coach Jordi Condom net voor Nieuwjaar ontslagen werd na een 2-0-nederlaag tegen de Mechelaars.

De enige uitzondering op de regel is Yves Vanderhaeghe. De toenmalige coach van Cercle Brugge werd eind november ontslagen… ondanks een 2-0-zege tegen KV Mechelen.

De ‘slachtoffers’ van KV Mechelen:

1. Mbaye Leye (Standard, 04/10/2021)

2. Yves Vanderhaeghe (Cercle Brugge, 27/11/2021)

3. John van den Brom (Genk, 05/12/2021)

4. Jordi Condom (Seraing, 27/12/2021)

5. Javier Torrente (Beerschot, 07/02/2022)