Duitse international Niklas Süle ruilt in de zomer Bayern München transfervrij voor Dortmund

Niklas Süle, centrale verdediger bij Bayern München, trekt deze zomer transfervrij naar Borussia Dortmund. Dat bevestigt Dortmund maandag. Eerder was al bekend dat de Duitse international zijn contract bij de recordkampioen ziet aflopen, nadat gesprekken over een verlenging definitief waren afgesprongen.

Süle zal een contract voor vier jaar ondertekenen bij Dortmund. “We zijn verheugd om Niklas Süle, een Duits international, aan te trekken zonder kostprijs”, aldus Michael Zorc, sportief directeur bij Dortmund.

Sebastian Kehl, hoofd professioneel voetbal bij Dortmund, zei dat de verdediger in persoonlijke gesprekken had aangegeven dat hij “heel veel zin heeft te spelen” voor de club. “Hij heeft veel ervaring, rust in de opbouw en de noodzakelijke fysieke vorm om vanaf de zomer de volgende stap samen met ons te zetten.”

Bij Dortmund spelen momenteel Rode Duivels Thomas Meunier, Thorgan Hazard en Axel Witsel.

Bayern-CEO Oliver Kahn had in januari al bevestigd dat Süle na het seizoen de club zou verlaten. Volgens de agent van Süle, Volkter Struth, heeft dat niets met financiële kwesties te maken, maar voelde de speler zich “niet genoeg gewaardeerd” bij Bayern.

De 26-jarige Süle speelt sinds 2017 voor Bayern, dat hem toen voor 20 miljoen euro overnam van Hoffenheim.