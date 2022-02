Lode Godderis: “Telewerk versoepelen? Basismaatregelen kunnen best aangehouden worden”

Als het telewerk versoepeld wordt, kunnen de basismaatregelen best aangehouden worden. Dat concludeert professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) uit het nieuw rapport van KU Leuven en IDEWE, dat de besmettingen in verschillende sectoren van de economie met elkaar vergelijkt. Vrijdag staat er opnieuw een Overlegcomité op het programma, waar de huidige coronamaatregelen geëvalueerd zullen worden.

Het laatste rapport bespreekt de periode van 18 tot 31 januari. Aan de hand van gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano, gekoppeld aan data van de sociale zekerheid en uit de contacttracing, kunnen verschillende sectoren met elkaar vergeleken worden. De cijfers worden bekeken aan de hand van de veertiendaagse incidentie, dus het aantal besmettingen per 100.000 mensen.

Ten opzichte van de eerste helft van januari is de incidentie in de werkende bevolking met zestig procent gestegen tot 6.743. Dat is ook zestien procent hoger dan in de algemene bevolking (5.802). De piek lijkt ondertussen wel te zijn bereikt, tonen de gegevens van Sciensano.

“Werknemers kijken er naar uit om weer naar het werk te gaan en collega’s te zien. Omdat de piek bereikt is, lijkt het mogelijk om versoepelingen door te voeren in het telewerken”, stelt professor Godderis. “Maar aan de andere kant zien we dat de cijfers nog steeds bijzonder hoog liggen. Voorzichtigheid is nog steeds geboden.”

Basismaatregelen

De professor raadt daarom aan dat, als vrijdag beslist wordt dat mensen weer meer naar kantoor mogen, er ingezet wordt op de basismaatregelen. Werkgevers moeten best voldoende plaats tussen werknemers voorzien, inzetten op ventilatie, en, indien nodig, het dragen van een mondmasker aan te bevelen.

Het onderzoek toont dat de sectoren waar met mensen gewerkt wordt, zoals de jeugd-, zorg- of onderwijssector, het hoogste aantal incidenties telt. Dat is overigens al verschillende weken het geval. “Ondanks de recent veranderde teststrategie is het onderwijs relatief gezien een van de sectoren met het hoogste aantal besmettingen”, zegt Godderis. “Dat is opvallend.”

Andere sectoren, zoals productiebedrijven en groothandels, doen het dan weer wel goed. Ook dat is opvallend: in deze sectoren is er vaak niet de mogelijkheid om te telewerken.